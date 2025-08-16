その後、ドル円は１４６円台後半と本日安値圏での推移となっている。本日のＮＹ為替市場はドル安が優勢となっており、ドル円も戻り売りに押されている。



円高の動きもドル円を圧迫。東京時間に発表になっていた日本の４－６月期ＧＤＰ速報値が予想外に強い内容だったことから、日銀の利上げ期待を高めているようだ。短期金融市場ではいまのところ年内の利下げの確率を６７％まで上昇させている。ドル円は本日の下げで２１日線に上値を拒まれた格好となっており、上値の重いムードは続いている。



本日はアラスカで現地時間の昼（日本時間１６日未明）から米ロ首脳会談が控えており、その内容待ちの雰囲気も出ている。何らかの結果が出るのは市場は終わった後と思われ、本日の相場に関しては影響は限定的とも見られている。



また、ウクライナ紛争の即時停戦への期待は低いとも見られている。トランプ大統領も次の２回目の会談が重要との認識を示していた。トランプ大統領の発言次第のところもあるが、今回は無難な通過となるのかもしれない。



前日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）を受けて、過度な利下げ期待は後退している。短期金融市場では、完全に織り込んでいた９月の利下げ期待が９０％程度の確率まで低下。それでも利下げをほぼ確実視しているとも言えるが、少なくとも一部で出ている０．５０％の大幅利下げは無さそうだ。



ＦＲＢも判断か悩ましい状況に追い込まれているが、その点については来週のワイオミング州ジャクソンホールで行われるＦＲＢのシンポジウム待ちといたところかもしれない。



USD/JPY 146.99 EUR/JPY 172.04

GBP/JPY 199.33 AUD/JPY 95.82



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

