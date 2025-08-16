「グラスハート」宮崎優が驚いた志尊淳のアドリブとは 佐藤健「木村拓哉さんが憑依」
【モデルプレス＝2025/08/16】Netflixシリーズ「グラスハート」（世界独占配信中）のスペシャルイベント「グラスハート体感上映会」が15日、都内にて開催され、佐藤健と宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が登壇。志尊淳との撮影エピソードを明かした。＜※ネタバレあり＞
【写真】佐藤健＆宮崎優、びしょ濡れで相合傘
1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生の不朽の名作「グラスハート」（幻冬舎コミックス刊）を映像化した本作は、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
劇中に登場するロックバンド・TENBLANK（テンブランク）は、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。ドラマ内で披露されているTENBLANKの楽曲「旋律と結晶」は、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、飛内将大が作曲を手掛け、ドラマの配信に合わせて現実の世界でもリリースされた。
今作は、藤谷、朱音、坂本の三角関係も見どころの1つ。宮崎は志尊とのエピソードとして、坂本が朱音を呼び止めるシーンでの「ちょ、待てよ」という台詞は台本になかった志尊のアドリブが採用されたと明かした。
撮影当時は志尊とあまり話していなかったため突っ込むことができなかったといい、「カットされた瞬間も2人っきりなんです。でも話しかけられないから一人で笑っていて（笑）」と笑いをこらえていたとぶっちゃけた。
その話を受け、佐藤は「坂本が後ろから抱きしめるのも俺の中では『俺じゃダメか』なんですよ」とバックハグシーンも木村拓哉の代表作「あすなろ白書」（フジテレビ系）のイメージだと明かし、「志尊は『グラスハート』中は木村拓哉さんが憑依していた」と盛り上がった。
イベントではまず9話を上映後、佐藤と宮崎が登場し、トーク。さらに2人とともに最終話である10話の応援上映を実施し、ライブシーンでは観客が総立ちになってサイリウムを振って合唱する場面も。劇中さながらにバンドメンバーの名前を呼んで声援を送る観客もいた。（modelpress編集部）
◆Netflixシリーズ「グラスハート」
◆宮崎優、志尊淳の台詞に驚き
