第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。

降雨により、１時間２分の中断があった九州勢同士の対決は、明豊（大分）が佐賀北（佐賀）に快勝した。

明豊６―１佐賀北

明豊は五回、辻田の３点二塁打で先制。八回は加納の適時打で加点し、３投手の継投で反撃を許さなかった。佐賀北は明豊と同じ１１安打を放ったが決め手を欠き、力投の稲富を援護できなかった。

「踏み込んで打つ」チームで確認

四回まで無安打だった明豊が、五回に本領を発揮した。３長短打を集めて一挙３点。強気の攻めが爆発力を生んだ。

４番加納がチーム初安打で出塁し、前の打席で併殺に倒れた川口が打席に入った。送りバントも想定される場面だったが、川崎監督は「打たせるために使っている」と強攻。川口は「しっかり振るという気持ちだった」とスイングし、右前打でつないだ。

好機は広がり、一死満塁で８番辻田。初戦からここまで無安打だったが、佐賀北のエース稲富対策としてチームで確認していた「（外角球を）踏み込んで打つ」との一心で振り抜いた。打球は中堅の頭を越え、走者一掃の二塁打となった。

大分大会５試合のうち４試合で３得点以上のイニングを作り、今大会は２試合連続で２桁安打をマークした明豊打線。監督の方針がぶれず、選手にも迷いがないから、勝負強い。（上本虎之介）

佐賀北１番、反撃起点に

佐賀北の唯一の得点は、１番山下のチャンスメイクから生まれた。五回、左打席から一塁手と投手の間に絶妙に転がすセーフティーバントを決めて出塁。野田の右前打で一気に三塁を陥れ、宮崎の適時打で生還した。１回戦の青藍泰斗（栃木）戦では、延長十回にサヨナラスクイズも決めた。居残り練習で磨いたというバントでチームに貢献し、「得点につながって良かった」と話した。