4¡Á6·î¤ÎGDPÂ®ÊóÃÍ¥×¥é¥¹0.3¡ó¡¦Ç¯Î¨´¹»»¥×¥é¥¹1.0¡ó¤Ç5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹µ°Æ»¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¾ÇÅÀ
5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼Á¤Ç¡¢Á°¤Î3¥«·î¤ÈÈæ¤Ù¥×¥é¥¹0.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬1Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯Î¨´¹»»¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹1.0¡ó¤Ç¡¢5»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤Ï¥×¥é¥¹0.2¡ó¤Ç¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ÆÊª¤Î°áÉþ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¤ä²Û»Ò¡¢ÌîºÚ¤Î¾ÃÈñ¤â¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÍ¢½Ð¡×¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤Æ¥×¥é¥¹2.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢·Êµ¤¤¬À®Ä¹µ°Æ»¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£