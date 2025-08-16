15Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á½ªÃÍ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òºÆ¤Ó¹¹¿·¡¡GDP¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¹¥´¶¡¡4Ëü4000±ßÄ¶¤¨¤Î¸«Êý¤Î°ìÊý¡¢²áÇ®´¶¤¬¶¯¤¤¤È·Ù²ü¤ÎÀ¼¤â
GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹¥´¶¤·¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬ºÆ¤Ó»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
15Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢GDPÂ®ÊóÃÍ¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òºÆ¤Ó¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍè½µ°Ê¹ß¡¢4Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö²áÇ®´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¸åÂà¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤ÈµÞÍî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£