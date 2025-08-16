¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¤ª¶â¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡×ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå½÷À¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¡¡30ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö¥«¥®¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«¡¡Ê¡²¬
14ÆüÌë¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Äñ¹³¤·¤¿ºÝ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï15ÆüÌë¡¢30ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢ÄÅÅÄÍ¥´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï14Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹á½»¥öµÖ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î¶¦ÍÑÄÌÏ©¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿20Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÇØ¸å¤«¤é¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¸òÈÖ¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¶â¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿ÏÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÈÄÅÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£