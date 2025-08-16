¡ÚÃæ·Ñ¡Û¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ä¿¯¹¶¸å¡È½é¡É¡¡ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤Ï
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸áÁ°4»þº¢¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥¹¥«¤Î¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤Î²ñÃÌ¤ò¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¤Ê¤é¤·¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡¤Î²ñÃÌ¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤Ç¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÅú¤¨¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡ÖÎÎÅÚ¤Î¸ò´¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î·èÄê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë°Ñ¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È°ìÂÐ°ì¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÄäÀï°µÎÏ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶Ë·÷¤Ç¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î³Ë·³½Ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤òµÄÂê¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÊ¶Áè¤Îº£¸å¤Î¹ÔÊý¤ò·è¤á¤ë²ñÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£