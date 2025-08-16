À¤³¦Åª¥Û¥é¡¼ºî²È¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖIT¡×¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦Åª¥Û¥é¡¼ºî²È¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤¬¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö¥Û¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î2´üÌÜ¤¬ÃÆ³¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÆÉ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ëËö¤ò¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÆ³¯¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤·ëËö¤À¡£Èà¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Í¡£°¤¤·ëËö¤Ï¡¢Èà¤¬3´üÌÜ¤Ë½¢¤¤¤Æ´°Á´¤ËÀ¯¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¥Û¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Û¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤è¤Í¡©¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Éíå¤ÊÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÌµÇ½¤Ê¥¯¥½ÌîÏº¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤À¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èáòáû¤òµ¯¤³¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙ¡¢²¼±¡¤«¤éÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å±¡¤Ç¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Ï2019Ç¯¤ÎµÄ²ñË¸³²¡¢2ÅÙÌÜ¤Ï2021Ç¯1·î6Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿µÄ»öÆ²½±·â»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÁªµóÉÔÀµµ¿ÏÇ¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÈ¿ÍðÀðÆ°¡×¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£
