¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤Î¥ê¥Ö¡¼¥È¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡¢35Ç¯Á°¤Î´ÆÆÄ¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤ÈºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¥¯¥ê¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡×¤ò¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
1990Ç¯¸ø³«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¤È¡¢1992Ç¯¸ø³«¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼¹¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤¿ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë»þÂå¤ò±Ç¤¹ºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤¦2ÅÙ¤È¤¢¤Î´¶¤¸¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£35Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤¿ºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤è¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¡¦¥«¥ë¥¥ó¤ÏÀèÆü¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥³¡¼¥ì¡¼¡¦¥«¥ë¥¥ó¤ÏÀèÆü¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£