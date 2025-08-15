侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館で、旧日本軍の細菌戦犯罪の実態を示す新史料を整理するハルビン市侵華日軍細菌・毒ガス戦史研究会の金士成（きん・しせい）副秘書長。（８月１３日撮影、ハルビン＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン8月15日】中国黒竜江省ハルビン市にある侵華日軍第七三一部隊（731部隊）罪証陳列館は15日、中国を侵略した日本軍による細菌戦の実態を示す新たな歴史資料を公開した。資料は文書3010ページ、映像194分、写真312枚、はがき12枚、書簡8通に及ぶ。

15日は、日本の無条件降伏宣言から80周年に当たり、同館の設立40周年にも当たる。金成民（きん・せいみん）館長によると、731部隊は日本軍が第2次世界大戦前夜にハルビンで設立したもので、「防疫給水」の名目で秘密裏に細菌兵器を研究開発し、人体実験を行い、細菌戦を計画、実行していた。

今回公開された証拠資料は主に三つに分類される。

第一に、日本の公的機関による史料。731部隊や1644部隊、8604部隊などの細菌戦部隊の文書が含まれ、隊員の氏名や生年月日、出身地、入隊時期などの情報が記載されている。

第二に、同館が2018年に日本で収集した731部隊の元隊員の証言記録。少年兵が「切り取られた耳や切り開かれた頭蓋骨」を目撃し、陶製細菌爆弾の製造に参加し、日本が敗走直前には証拠を隠滅したと語った証言などが含まれる。

第三に、日本の民間から寄せられた史料。その一つ「日本陸軍軍医学校23期学生修学記念写真帳」には、防疫給水教育や病理解剖、防疫実習のほか、多数の軍事訓練の写真が収められ、当時の日本の軍事と医学の密接な結びつきがうかがえる。

金氏は「疑う余地のない歴史であり、真実は心に刻まれなければならない」と述べ、新たな証拠が日本による細菌戦犯罪の体系をさらに明らかにするとともに、それが周到な計画の下、上層部の指示によって組織的に行われた国家犯罪であることを改めて裏付けたとの認識を示した。（記者/楊思蒞、何山、楊軒）

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館と侵華日軍第七三一部隊跡地。（８月１５日、ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館で、旧日本軍の細菌戦犯罪の実態を示す新史料を整理するハルビン市侵華日軍細菌・毒ガス戦史研究会の金士成（きん・しせい）副秘書長。（８月１３日撮影、ハルビン＝新華社記者／王松）

侵華日軍第七三一部隊跡地。（８月１５日、ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館で、旧日本軍の細菌戦犯罪の実態を示す新史料を整理するハルビン市侵華日軍細菌・毒ガス戦史研究会の金士成（きん・しせい）副秘書長。（８月１３日撮影、ハルビン＝新華社記者／王松）

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館で、旧日本軍の細菌戦犯罪の実態を示す新史料を整理するハルビン市侵華日軍細菌・毒ガス戦史研究会の金士成（きん・しせい）副秘書長。（８月１３日撮影、ハルビン＝新華社記者／王松）

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館。（８月１５日、ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

