¡¡²ÏÌî¹î½Ó¡¦¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹¤È´äÅÄÀ¶Ê¸¡¦¸µÎ¦¾åËëÎ½Ä¹¡¢ÉðÆ£ÌÐ¼ù¡¦¸µ¹Ò¶õÁíÂâ»ÊÎá´±¤¬£±£µÆü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤¬Áý¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òµ¡¤ËÆüËÜ¤Ë¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë³ËÊü´þ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´äÅÄ»á¤Ï¡ÖÀï¸åºÇ°¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÉðÆ£»á¤Ï¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¹ñ¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆË¡¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£