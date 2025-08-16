¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×11´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª »í¿¥Î¤ÀèÇÚ¤ò¡È¿¨¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡É¼Â¸³¤¬¥¹¥¿ー¥È¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×¤Î11´¬¤ò8·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï858±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏºØÁÏ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¡£TV¥¢¥Ë¥á²½¤ä¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11´¬¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î»í¿¥Î¤ÀèÇÚ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Äºê¤Î¶»¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¡È¿¨¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡É¼Â¸³¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»æÈÇÃ±¹ÔËÜ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ú¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×11´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¼Äºê¤Ë¡Ö¸«¤»¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¥«¥é¥À¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢
Àä»¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î»í¿¥Î¤ÀèÇÚ¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢
¼Äºê¤Î¶»¤Ë¤Õ¤ÈÉâ¤«¤Ö¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¿Ìä¨¡¨¡
¡ÖÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¡×
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢
¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¿¨¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡É¼Â¸³³«»Ï¡ª
Æó¤ÎÏÓOK¡¢¼ó¤Ï¥»ー¥Õ¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¡Ä¡Ä!?
¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤ªº½Åü·Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£Âè11´¬¡ª
