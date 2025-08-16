【キノの旅 the Beautiful World 25周年記念 POP UP SHOP in 有楽町マルイ】 開催期間：8月16日～8月31日 ※定休日：8月20日 開催場所：有楽町マルイ8Fイベントスペース1,2 入場料：無料

【拡大画像へ】

KADOKAWAは、電撃文庫より刊行している「キノの旅 the Beautiful World」シリーズの刊行25周年を記念したPOP UP SHOPを本日8月16日より開催する。

本POP UP SHOPでは、小説のイラストを手掛けている黒星紅白氏描き下ろしのイラストを使用したオリジナルグッズが販売されるほか、新規描き下ろしの等身大スタンディパネルや、時雨沢恵一氏の書き下ろしSSが読める展示などが実施される。

【商品情報】

画像は有楽町マルイ「キノの旅 the Beautiful World」POP UP SHOPのページ（https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=136825&article_type=sto）より引用

(C)時雨沢恵一 2025 イラスト／黒星紅白