15ÆüÌë¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç±ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å10»þ¤´¤í´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤Î£Ê£Ò´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤³¤À¤Þ764¹æ¡×¤Î¼ÖÆâ¤«¤é±ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾èµÒ¤ÏÈòÆñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£Ê£ÒÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÆ¸¶±Ø¤«¤é´ôÉì±©Åç±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¡¢¼Ö¾¸¤¬¾Ç¤²½¤¤Æ÷¤¤¤ò´¶¤¸¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼Ö¤·³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾²²¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾èµÒ¤«¤é¤±¤¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£Ê£ÒÅì³¤¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤À¤Þ764¹æ¤Ï´ôÉì±©Åç±Ø¤«¤éÀÅ²¬±Ø´Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Â¾¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë¤âÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£