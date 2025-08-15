【夢月監修】アイライナー新時代♡全4色で誰でもアイドル級の目元へ

「アイドルメイクの神」夢月氏監修カラーが加わり、キングダム リキッドアイライナーTP（スリープルーフ）がパワーアップして登場。手ブレしにくく、かすれない“魔法の筆”で初心者も理想のラインを実現。さらに涙・皮脂・こすれに強い3つのプルーフ処方で、1日中美しい仕上がりをキープします。全4色展開で、日常から特別な日まで幅広く活躍する、まさに“盛れる”アイライナーです。

魔法の筆で描くプロ級ライン

キングダム リキッドアイライナーTPの最大の魅力は、ブレずに描ける「丸形センイ」と、かすれにくい「星形センイ」をブレンドした“魔法の筆”。

0.1mmの極細ラインもなめらかに描け、アイライン初心者でもプロ級の仕上がりに。日常メイクからライブやステージまで、どんなシーンでも安定感のある美しいラインを叶えます。

落ちにくさを極めた3つのプルーフ処方

汗や涙に強いウォータープルーフ、皮脂に負けないスマッジプルーフ、そしてこすれに強いこすれプルーフの3重構え。

メイク崩れが気になる夏や長時間のお出かけでも、朝の仕上がりを長時間キープします。

さらに染料不使用で簡単オフ可能。まつ毛美容液成分（セラミドNP、パンテノール、加水分解シルクほか）配合で、まつ毛ケアも同時に叶います。

全4色で叶う♡理想の目元

価格：1,650円（税込）

【夢月監修】ブラックブラウンは黒と茶の良いとこどりで、誰でも可愛く盛れる万能カラー。

ブラックは肌に馴染む絶妙な黒で目力アップ、ブラウンは毎日使いにぴったりな王道色、ラテブラウンは淡色メイクにも映える柔らかカラー。

発売日：2025年9月5日（金）

取扱：PLAZA／LOFT／マツモトキヨシ・ココカラファインほか全国のバラエティショップ／ドラッグストア（※一部取扱なし）

アイライナーで、あなたの目元が変わる♡

進化したキングダム リキッドアイライナーTPは、「描きやすさ」「落ちにくさ」「まつ毛ケア」の三拍子を揃えた心強い相棒。

夢月氏監修のブラックブラウンをはじめ、全4色が揃うから、なりたい目元に合わせたカラー選びも楽しめます。

明日のメイクがもっと楽しくなる、そんな新しい一歩を、このアイライナーで踏み出してみませんか？