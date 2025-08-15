£Î£Ù¥À¥¦¤¬°ì»þ£´Ëü£µ£²£°£°¥É¥ëÂæ¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡Ä¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤ÎÅê»ñÌÃÊÁ¤¬£±£°¡ó°Ê¾åµÞÆ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£±£µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Ï°ì»þ¡¢£´Ëü£µ£²£°£°¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ä¤±¤¿¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¡Ê£´Ëü£µ£°£·£³¡¦£¶£³¥É¥ë¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤«¤é°ì»þ£³£°£°¥É¥ë¶á¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃøÌ¾Åê»ñ²È¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬Î¨¤¤¤ëÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë³ô¼°¤Î¿·µ¬¼èÆÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¸±Âç¼ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬£±£°¡ó°Ê¾åµÞÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬£¹·î¤ËÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËµÏ¿¤·¤¿£´Ëü£µ£°£±£´¡¦£°£´¥É¥ë¡£