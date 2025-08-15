14日に行ったライブをもって芸能活動を終了した、モーニング娘。の元メンバーで、歌手・モデルの道重さゆみさん（36）が15日に自身のSNSを更新。14日の自身最後となるライブについて思いをつづりました。

道重さんは、インスタグラムでライブなどの写真を20枚投稿し「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！ すっごく、楽しかった！！！！」と回顧。続けて「ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたかった」と心境を振り返りました。

ステージから見えた客席の様子について「私から見るピンクの景色、すごく、すごく綺麗だったよ 1人1人の笑顔も真剣な顔も泣き顔も全てが愛おしくて、愛おしくて、大好きだった」としながら「みんな、ごめんね そして、ありがとう 永遠に、、大好きです」と、ファンへ思いを伝えました。



道重さんは、2003年に6期メンバーとしてモーニング娘。に加入。2012年に8代目リーダーに就任しました。その後、2014年のコンサートをもってグループを卒業し、2年間の休業を経ながらソロ歌手として活動していました。



そして今年1月、所属事務所が「今年の夏に開催予定のコンサートツアーをもって芸能活動を終了する」と発表。その理由について「一昨年末の『強迫性障害』との診断以降、仕事内容を制限しつつ可能な範囲で活動を続けて参りましたが、本人とも相談を重ね今回の結論に至りました」としていました。