¡¡Ä¹¤é¤¯Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¹á¿¥¡ÊÆþ»³Ë¡»Ò¡Ë»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÀÅ¤«¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¿»å¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¼Â¤Ê²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿µ¿Ç°¤ÈÉúÀþ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÎ¢ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ï°ìÀÚ¤ÎÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè7ÏÃ¤Ï¿ØÆâ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤¬Ë½Áö¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¡¢¤½¤Î¶¸µ¤¤ÎÊ¥¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î¿´¤ò¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯¡¢»þ¤ËÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤ÉÀÖÍç¡¹¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¿¥»¦³²¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤¬¸ÍÁÒ¡Ê¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ë¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿Á°²ó¡£ºÍÌÚ¡Ê髙¶¶³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢¿ØÆâ¤¬¸ÍÁÒ¤ò»¦³²¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤·¡¢³ë¾ë¡Ê»°±ºÀ¿¸Ê¡Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¿ØÆâ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢µÞ¤®¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¥¸¥¦¡Ê°æ±º¿·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÃÎ¤ê°ì½ÖÅ¨°Õ¤ò¸þ¤±¤ëºÍÌÚ¤À¤¬¡¢¥¸¥¦¤«¤é¤³¤ÎÀè¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¿ØÆâ¤È¸ÍÁÒ¤¬¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÌÂ¤ï¤º¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Î±ü¡¢ºÍÌÚ¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ý½Æ¤ò¸ÍÁÒ¤Ë¸þ¤±¤ë¿ØÆâ¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£É¬»à¤ËÀ©»ß¤ò»î¤ß¤ëºÍÌÚ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¸ÍÁÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉõ¤¸¤Æ¤¤¿¿¿¼Â¤ò¸ì¤ê½Ð¤¹¡£Ì¼¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËÜ¶¿¡Êº´ÌîÏÂ¿¿¡Ë¤äÂ¡´ïÇäÇã¤Ë´Ø¤ï¤ëµ×ÊÝ¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¡£·º»ö¤Èµ¼Ô¤È¤·¤ÆÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¹á¿¥¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹á¿¥¤Î¿´¤¬¿ØÆâ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¼»ÅÊ¤È¾ÇÁç¡£¹á¿¥¤¬¡Ö¸Þ²¯±ßÅðÆñ»ö·ï¡×¤Î¹ðÈ¯¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢DOPE¤òÀÝ¼è¤·¡¢¾×Æ°Åª¤ËÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢Æ°µ¡¤Î½¹¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¿Í´Ö½¤¤¼å¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿¿ØÆâ¤Ï¡¢¸ÍÁÒ¤Î¼ê¾û¤ò³°¤·¡¢¹á¿¥¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÍÁÒ¤Î²ÈÂ²¤ò¡È¼êÇÛ¡É¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î´í³²¤ò¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¸ÍÁÒ¤ÏÉ¬»à¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¤¬¡¢¿ØÆâ¤Ï¿¶¤êÊ§¤¤¡¢°ú¤¶â¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ºÍÌÚ¤Ï´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»¦¤¹¤Ê¤é¡¢²¶¤ò·â¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¡£²áµî¡¢¹á¿¥¤¬¿ØÆâ¤ËÂ÷¤·¤¿¡ÖÉü½²¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸Á°¤Î´ê¤¤¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë2¿Í¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢¸ÍÁÒ¤ò»¦¤·¤¿¿ØÆâ¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¤È¤¤¤¦·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÌµÎÏ´¶¡£¤½¤ì¤Ï¿ØÆâ¤¬ºÇ¤â¿¼¤¯¡¢Ä¹¤¯Êú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿½ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤Î±üÄì¤ËÁã¿©¤¦¼öÇû¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¹á¿¥¤ò¼º¤Ã¤¿Æü¤«¤é»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æ°¤«¤»¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¿ØÆâ¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ°ú¤¶â¤ò°ú¤¯¡£¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯½ÆÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤À¤±¿ØÆâ¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡È²¿¤«¡É¤¬½É¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¸µ¤¤¬ÇÁ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤È¤â°ã¤¦¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤°Û¼Á¤Êµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£³ë¾ë¤Þ¤Ç¤â¤¬ºÍÌÚ¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¡¢¶ÛÄ¥¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ë¥¸¥¦¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¡Ö¼¡¤Ê¤ëÈâ¤Ï³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²º¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÛÇ½ÎÏ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡£¥¸¥¦¤¬»ý¤Ä°ÛÇ½ÎÏ¤Ï¡ÈÂ¾¼Ô¤òÁà¤ë¡ÉÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°ÛÇ½ÎÏ¥Ï¥ó¥¿ー¤Î´¨¹¾¡Ê¾¾³ÑÍÎÊ¿¡Ë¤ÈÆ£Àî¡Ê¾®ÁÒ»ËÌé¡Ë¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¡£¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¤¥ë°äÅÁ»Ò¸¦µæ½ê¡×¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦ÅÄ½ê¡ÊÀ¶¿å¿¡Ë¤¬·ë°á¡ÊÁó¸ÍÆú»Ò¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥¦¤ÏÏ´¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¿ØÆâ¤ò²òÊü¡£Ç½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¡¢·Ù»¡¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¿ー¤Î»×ÏÇ¤¬°ìµ¤¤Ë¸òºø¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¼¡¤Ê¤ë¶ÉÌÌ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
