この記事をまとめると ■トヨタ・オリジンは2000年に約1000台限定で製造されたスペシャルモデル ■プログレをベースにセンチュリー工房の熟練工が手掛けた高品質仕上げが特徴 ■中古市場では25年経ったいまも300万円超のプレミア価格で流通している

トヨタの「起源」に立ち返った記念碑的モデル

めったに見かけることはないが、トヨタのロゴエンブレムを堂々とつけたいかにもクラシックなセダン。それも1955年に登場した初代クラウンにも似ていて、しかし見た目のコンディションにまったく古さを感じさせないクルマが存在する。しかも、ドアは観音開きである。

その正体は、トヨタがトヨタの国内生産累計1億台を達成したことを記念して2000年11月に発売した「トヨタ・オリジン」だ。オリジンとは「起源」を意味し、生産台数約1000台といわれている限定希少車のため、25年前でしかないクルマとはいえめったに見かけることがないというわけだ。

そんなオリジンは、1998年に発売されてメルセデス・ベンツ CクラスやBMW3シリーズと同クラスに相当するプログレの派生車とはいえ、トヨタが長年にわたって培い、伝承してきた匠の技と最新自動車技術との融合を図って製造されたもの。

プログレのプラットフォームと主要コンポーネンツを用いるが、「小さな高級車」「クラウン以上のセルシオ品質」を謳い、なんとセンチュリーの生産ライン（関東自動車工業）の熟練工によって入念な工作と組付けが行われた。随所にクラフトマンの「技」を感じさせる卓越した仕上がりが特長なのである。

スタイルのモチーフは1955年に誕生した初代クラウンであり、その大きな特徴でもあった観音開きドアを採用したほか、手の込んだ亜鉛ダイキャストクォーターピラーガーニッシュにも特徴がある。フロントグリル、縦長テールランプなども精密な高い品質で再現。インテリアも本木目パネルやオリジン専用の刺繍車名入り本革シート、本木目ATセレクター、金のアナログ時計を奢るなど、当時のトヨタがもてる技術を惜しみなく投入したクラシカルで高級感溢れる1台だったのである。

クラシックな出で立ちに豪華装備を融合

オリジンのカタログには「観音ドアのリメイク」として、「瀟洒な洋館の車寄せに横づけされた1台のセダン。ドアボーイが笑顔で駆け寄り、ノスタルジックな観音ドアを開く。するとリヤシートから美しい女性がひとり、優雅に踏み出すようにすっと降り立つ……」こんなモノクロームの映画のようなワンシーンを思い描きながら、私たちはオリジンに観音ドアを蘇らせました。1955年、クラウンRS型で高い評価をいただいた乗降性のよさは、もちろんオリジンにも生かされています」と、避暑地、軽井沢のような涼やかな高原の写真をバックに記されている。

ボディサイズは全長4560×全幅1745×全高1455mm。ホイールベース2780mm。車重1560kg。つまり、ベースとなったプログレより全長で60mm、全幅で45mm、全高で20mmずつ大きい車体となる。ボディカラーはライトグレイッシュブルーマイカメタリックモリブデン、ブラック、ブルーマイカのどれも渋い3色。

エンジンは2JZ-GE型の3リッター直列6気筒DOHC・VVT-iで、215馬力、30.0kgmを発生するハイオク仕様のユニットを4速ATと組み合わせる。足まわりは4輪ともダブルウイッシュボーン／コイルの独立懸架としている。タイヤサイズは195/65R15で、オリジン専用のアルミホイールと組み合わされていた。

装備も豪華で、本革パワーシート、スーパーライブサウンドシステム、DVDボイスナビゲーション、左右独立温度調整フルオートエアコン、レーダークルーズコントロール、イルミネーテッドエントリーシステム、オーバーヘッドコンソールなどの最新技術、最新装備も惜しみなく標準装備していたのである。

もちろん、プログレでも定評ある走行性能、さらなる車内の静粛性が追求されていて、ハンドメイド部分の多さもあって、プログレの派生車というより、コンパクトなセンチュリーともいえる1台だったというわけだ。

なお、2000年時点での新車価格はベースモデルで約650万円。カーセンサーで中古車を探すと13台がヒットする。車価格は2000〜2001年式の修復歴なしで約360万円から630万円という、25年前のクルマとしてはプレミアムな値づけとなっているようだ。