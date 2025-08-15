９日に亡くなったプロボクサーの浦川大将さん（享年２８）の通夜が１５日、行われた。所属していた帝拳ジム関係者など約４００人が参列し、故人の逝去を悼んだ。

日本ライト級（６１・２キロ以下）４位だった浦川さんは今月２日、東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定戦で同級５位・斎藤陽二（２９）＝角海老宝石＝と対戦し、８回ＴＫＯ負け。試合後、都内の病院に救急搬送され、急性硬膜下血腫のため、開頭手術を受けた。そして９日、２８歳の若さで天国に旅立った。

帝拳ジムはこの日夜、浦川さんの通夜が滞りなく行われたことを報告。「故 浦川大将は、幼少期から野球で鍛え上げた強靭な肉体と精神を土台として、入門したその日から毎日遅くまでジムで汗を流し、アマチュア経験豊富な選手達とも肩を並べて練習に励みました。そのボクシングに対するひたむきな姿は、確かに私たち選手、スタッフの心に刻まれております。

ここに、かけがえのない仲間を失った悲しみを禁じ得ず、誠に痛惜の念に堪えません。

ご遺族の皆様には、心よりお悔やみ申し上げます」などとコメントした。

浦川さんは１９９７年３月７日、東京・葛飾区生まれ。２０１８年３月にプロデビュー。２度目の挑戦となった２０年度の新人王トーナメントで、全日本ライト級新人王を獲得した。２３年１１月の日本同級挑戦者決定戦で三代大訓（横浜光）に判定負けを喫したが、２４年４月に神足茂利（Ｍ・Ｔ）に６回ＴＫＯ勝ちして再起。同年１０月の日本同級挑戦者決定戦で村上雄大（角海老宝石）に判定負けした。戦績は１０勝（７ＫＯ）４敗。

２日の興行では、東洋太平洋スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ後に神足茂利さんも救急搬送され、急性硬膜下血腫で緊急手術を受けた。その後、８日に死去した。２８歳だった。