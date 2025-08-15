◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）

巨人の守護神・ライデル・マルティネス投手が通算２００セーブをマークした。２３年の益田（ロッテ）以来プロ野球１１人目の快挙。１点リードで迎えた９回に登板。中野、森下、佐藤輝と３者三振で締めた。

マルティネスは３４８試合での達成となり、これまで２００セーブの所要試合数で最速だった佐々木主浩（横浜）の３７０試合を更新し、最速での記録達成となった。

試合後の取材では「率直にうれしいです。自分のプロとしての経歴のなかで一つの通過点だと思うんですけど、ただ、２００セーブまでたどり着くと想像もしていませんでした。まずここまでプレーできている健康でいさせてくれている、本当に感謝してこれからまだまだ積み重ねていきたいと思います」と感謝の思いを口にした。

ヒーローインタビューでは家族への思いも涙を浮かべながら口にしていた。「やっぱり父親と母親の存在というのは自分が道を逸れそうになったとき、野球をやめたくなったときにしっかりと導いてくれた存在。彼らがいなかったら今の自分はないと思いますし、やっぱり父親と母親が自分をしっかり教育してくれたところではすごく感謝しています」と語った。