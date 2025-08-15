¡Úµð¿Í¡ÛºÇÂ®£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ö½àÈ÷¤òÀäÂÐ¤ËÊø¤µ¤Ê¤¤¤¹¤´¤µ¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Î±×ÅÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè¥×¥íÌîµå£±£±¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤È£³¼Ô»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£³£´£¸»î¹ç¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î½êÍ×»î¹ç¿ô¤ÇºÇÂ®¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£³£·£°»î¹ç¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óËè»î¹ç£±ÅÀ¤â¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÄã¤¯Äã¤¯À©µå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö½àÈ÷¤À¤í¤¦¤Í¡¢½àÈ÷¡£»î¹ç¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ëÎý½¬¤òÉ¬¤º¤³¤Ê¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Îý½¬¤Î»þ¤â¤½¤Î¥ê¥º¥à¡¢Îý½¬¤È¤«ÀäÂÐÊø¤µ¤Ê¤¤¤¹¤´¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£