【UNIQLOママコーデ】思わずオソロ買いしたくなる♡「優秀アイテム」

次々と注目アイテムが登場する【ユニクロ】で、ママ世代が今狙うべきは？ 今回は、ユニクロを愛するオシャレママ・@shocogram__さんの着こなしを参考に、ユニクロでGETしたい大人世代向けの優秀アイテムをピックアップ。秋を見据えた5分袖セーターや夏秋コーデでヘビロテできるワンピースなどを、お手本にしたい垢抜けママコーデとともに紹介します。

Tシャツ感覚で着られる半袖セーターで秋を先取り

【ユニクロ】「3Dメリノリブクルーネックセーター / 5分袖」\2,990（税込）

秋を見据えたお買い物リストに加えたい5分袖のクルーネックセーター。Tシャツ感覚でスタイリングできるミニマルなデザインは、デザインにひと癖あるボトムスとのワンツーも上品にまとめてくれます。カラーはシックなグレーをはじめとする、全7色がラインナップ。ピンク × グレーの甘すぎないパンツスタイルは、フェミニンコーデ派のママ世代もぜひ真似したいところ。

レイヤードにも役立つすっきり見えボートネックT

【ユニクロ】「リブボートネックT / 5分袖」\790（税込・セール価格）

二の腕のカバー役を担ってくれる5分袖と浅めのボートネックによって、1枚ですっきり着こなしやすいボートネックTシャツ。適度にフィット感がある細めのリブ素材でレイヤードもしやすいのが魅力。重ねたバルーンデザインのキャミソールが、Tシャツ × 柄パンツのリラックス感のある上下にメリハリを演出します。メタリックカラーのシューズを添えてエレガントに寄せるのもGOOD。

潔いワンツーに映えるカーブシルエットのジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

@shocogram__さんが「はくだけでコーデがこなれる気がします」と、ラブコールを送るバギージーンズも要チェック。裾にかけてゆるやかにカーブさせ、外側にボリュームを持たせた絶妙なシルエットのおかげで、サッと穿くだけで着映えを狙える一本です。まずは、シックなニットベストと合わせてジーンズのシルエットをとことん楽しむコーデから挑戦を。

季節をまたいで頼れる美シルエットの機能性ワンピース

【ユニクロ】「ウルトラストレッチワンピース / ノースリーブ」\1,290（税込・セール価格）

合わせ方次第で夏から秋にかけて長くヘビロテできそうな機能性ワンピース。接触冷感性・ドライ機能・ストレッチ性を持たせた機能性素材を使用しつつ、フィットアンドフレアの美シルエットで上品さを損ねません。上半身がコンパクトなノースリーブのため、秋らしい長袖のシアーシャツやニットベストを重ねても着膨れ感なくサマになるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ