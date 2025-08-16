Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¾²²¼¤«¤é±ì¡¡Áö¹ÔÃæ¾Ç¤²¤¿½¤¤¡¢¾èµÒ¤±¤¬¤Ê¤·
¡¡15Æü¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊÆ¸¶¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¡½´ôÉì±©Åç¡Ê´ôÉì¸©¡Ë´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¤³¤À¤Þ764¹æ¤Î¾²²¼¤«¤éÈ¯±ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼Ö¤·¤ÆÅÀ¸¡¤·¡¢±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£¾èµÒÌó250¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Ï¸åÂ³Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢764¹æ¤ÏºÇ¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖN700S¡×¤Ç¡¢¿·ÂçºåÈ¯ÀÅ²¬¹Ô¤¡£Áö¹ÔÃæ¤Ë¼Ö¾¸¤¬¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£´ôÉì±©Åç¡½ÀÅ²¬´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡´ôÉì±©Åç±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¼þÊÕ¤«¤é¤ÏÇò¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤¬Ê£¿ôÂæ¶î¤±ÉÕ¤±¡¢µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¡£½»Ì±¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ø¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼¢²ì¸©¤Î50ÂåÉ×ÉØ¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¼ÖÆâ¤ÎÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÆÍÁ³¾ÃÅô¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤ÈÃÎ¤ê¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±°ì¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢N700S¤Ï¡¢13Æü¤Ë¾²²¼¤Îµ¡´ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ë½Å¤µÌó8.5¥¥í¤ÎÊ¤¤¤1Ëç¤¬Íî²¼¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£