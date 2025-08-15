°ËÃ°¶õ¹Á¡¢¡ÖULTRAMAN TO THE WORLD¡×¤ò8·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡¡¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä»£±Æ²ñ¤Ê¤É
´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢°ËÃ°¶õ¹Á¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡ÖULTRAMAN TO THE WORLD¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò8·î8Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÆâ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢´ÝÊ¡àÝàêÅ¹°ËÃ°¶õ¹ÁÅ¹¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£8·î21Æü¤È22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼»£±Æ²ñ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È±ï¤¬¤¢¤ëÊ¡Åç¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÃÏ°è¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£