伊勢崎オートのＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１５日の最終日、優勝戦が行われ、鈴木圭一郎（３０＝浜松）が大会初制覇。史上最年少で７人目のＳＧグランドスラムを達成した。ＳＧは１６回目、通算８７回目の優勝。４連覇を狙った青山周平は５着だった。

試走は雨がやんでいた湿走路だったが、発走１０分前から雨が降り始めた。難しい走路状況でＶを手繰り寄せた。

序盤で逃げる黒川京介にピタリとつける。「落ち着いて走ろうと思った。うまく走られていた」。ミスしない黒川に対し冷静に追走。そして「勝負どころを探していたけど見つからず、内に行った」と８周回に差し込み先頭を奪い、決着をつけた。

３０歳２５８日でのグランドスラム達成。片平巧の３３歳１８７日を塗り替え、史上最年少記録を更新した。レース後は涙があふれ、顔をぬぐったが「あれは雨です」とはぐらかした。

「（達成できると思ったのは）３周目くらい。金子大輔さんが離れてから」と話し、「短いんだと思うけど、長かった」と２０１８年に全冠制覇王手をかけてから８年かかった道のりを振り返った。

次走は２７日開幕の伊勢崎戦。「次の目標はゆっくり考えます」と笑う。悲願達成とまたひと皮むけた圭一郎が、再びオートレース界をリードしていきそうだ。