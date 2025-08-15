フリーアナウンサー滝川クリステル（47）が、15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演し、21年東京五輪を巡る紆余曲折を振り返った。

滝川は13年、アルゼンチンで開かれた国際オリンピック委員会（IOC）総会で、日本招致のプレゼンを担当。五輪招致に大きく貢献した。日本人の持つホスピタリティーを「お・も・て・な・し」とジェスチャー付きで表したプレゼンは、大きな話題になった。ところが、世界は新型コロナウイルスに襲われ、開催が1年延期されるという前代未聞の事態に。全競技、種目が無観客で行われた。開会式を巡っては、過去の人権意識に欠く発言が問題視され、総合演出が解任される事態にもなった。

山あり谷ありの大会に関わった滝川は、「いや、がっかりでしたよ。開会式とかもいろいろあったじゃないですか？ああいうのがあって、かなりショックでした」と本音を語った。

プレゼンの準備も、寿命を削るような日々だったという。「3キロくらいやせたんですよ。あのプレゼンで。アルゼンチンで、毎日食べられないし、3キロやせて、げっそりして戻ってきて」と打ち明けた。

帰国すると、空港では報道陣が待ち構え、祝福する人たちでごった返していた。「そしたら成田空港にあれだけの人が待ち構えていて、そういうの（日本でのフィーバーぶり）も全然知らないんですよ」。それだけに、開催を巡るゴタゴタには「あの時、いろんな不安定なことも多かった時は、ああ…どうしてこうなっちゃったんだろうというのはありました」と振り返った。

日本は過去最多の27個の金メダルを獲得。開催国の面目を保った。滝川も「でも無事にこうして1年遅れて開催されて、最多の金メダルを獲って、それをずっと見ていました。コロナ禍だったので、ずっと見られたので、それは凄くうれしかったけど」と話していた。