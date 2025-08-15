◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が８回に登板して、８球で打者３人を抑え、今季７勝目を手にした。

同点に追いついて迎えた８回に５番手でマウンドへ。この回先頭・小幡を３球で投ゴロ。代打・糸原を直球１球で中飛。１番・近本はこの日の最速１５４キロ直球で空振り三振に仕留めた。その裏の攻撃で仲間が勝ち越しを決めて、チーム２位となる７勝目が舞い込んできた。

大勢は前カードの中日戦（東京ドーム）は３日連続でベンチ外。杉内投手チーフコーチは「大勢は疲労なので」と今季すでに４９登板している右腕の疲労を考慮し、首位・阪神戦まで温存させる考えを事前に明かしていた。右腕は「感謝です。しっかりと疲労を取ること。でも落としすぎず、やることはしっかりとやって、試合にしっかりとまた入れるように準備ですかね」とベンチ外の期間は体を休ませながら備えてきた。この日の登板については「久しぶりの登板で、同点だったので、力みながらっていうのはあったんで、そこは今日は求めてないですかね。しっかり３人で抑えるってことを目的としてマウンドに上がりました」と振り返った。

杉内コーチは、「本人からは投げれるって言われていたんですけど、試合数も１番投げているし、なんとか１年間１軍で投げてもらわないといけないピッチャーなんで、こちらが制御してって形になった」と明かした。