¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿¤ò¡ÖÁ°²óÅÐÈÄ¤È¤ÏÊÌ¿Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡¡Â¼¾å¤ËÄËº¨ÈïÃÆ¤â¡ÖÁê¼ê¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡Ö¹Åç£±¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï£µÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï£·²ó
£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¡ÖÁ°²óÅÐÈÄ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡Ý¿¹¤ÏÁ°²ó¤«¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î°ìÈ¯¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤¢¤ì¤Ï¡¢¤Í¡£¤¤¤¤¹¶¤áÊý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£ºÇ¸å¿¿¤Ã¤¹¤°¤òµÕÊý¸þ¤Ë¤¢¤ì¤À¤±Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
¡¡¡ÝÁ°²óÅÐÈÄ¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡£
¡¡¡Öº£Æü¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¾¡¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¡ÝÂÇÀþ¤Ï»Í²ó¡¢¤¹¤°ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÁö¡¦¾®±à¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÅêµå¤ÇÆóÎÝ¤òÁÀ¤¦¤âÅðÎÝ»à¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤ä¤Í¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¢¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«Æþ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£·ë²Ì¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×
¡¡¡Ý¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ´°÷£²£°Âå¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤«¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Á¤í¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤È¤¦¤¬ÂÇ¤¿¤Þ¤¤¤¬¡¢¥¨¥é¡¼¤·¤è¤¦¤¬²¿¤·¤è¤¦¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬·Ð¸³¤Ê¤ó¤Ç¡×