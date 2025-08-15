◆第107回全国高校野球選手権・2回戦 東海大熊本星翔3―4県岐阜商（15日、甲子園）

東海大熊本星翔が終盤に競り負けた。「思うように点が取れない中、負けずに食らいついてくれた」。野仲義高監督は悔しさを押し殺しながら惜敗を振り返った。

3回に相手の失策で先制点を入れたが、5回に4連続安打で3点を奪われ逆転を許し、熊本大会から通じて初めて追う展開になった。

1回戦の北海（南北海道）戦で11安打を放った打線は4回まで無安打と沈黙。クーリングタイムで野仲監督から「内角攻めで、肩の開きが早い。逆方向に低い打球を打つイメージで」と選手に声をかけ、5回から本来の力が出た。

まずは5回1死二塁で、2番の長迫夏輝（3年）が右前適時打で1点差に。「初球の真っすぐを張っていた。つなぐバッティングができた」。7回には2死二塁で3番平仲孝輔（3年）が右越え三塁打で同点に追いついた。「チームに流れを持っていきたかった。体が勝手に動いた」と語る。

しかし、8回2死一、二塁の守備で一塁手の崎川青波（2年）の目前で大きくバウンドが変わるイレギュラーが右前に抜ける安打となり県岐阜商に決勝点を許した。崎川は「自分のミス一つで負けた。取り返しがつかない。3年生に申し訳ない」と涙をこぼした。

この日は、1回戦の時に大雨の影響で到着が間に合わなかったベンチ外の野球部員を含む応援団がチームを後押ししてくれたが、勝利を届けることはできなかった。

野仲監督は「（勝利への）あと一歩の差は後輩たちも見てくれたと思う」。リードオフマンとしてチームをけん引してきた福島陽奈汰（2年）は「この悔しさは甲子園で晴らすしかない。今度は自分たちが引っ張って戻ってくる」と誓った。

（浜口妙華）