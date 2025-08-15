¡ÖËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¡¢°µ´¬¤Î18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç60Ç¯¤Ö¤êËÜµòÃÏ13Ï¢¾¡
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¤³¤ì¤¾Íê¤ì¤ë4ÈÖ¤Î»Å»ö¤À¡£Æ±ÅÀ¤Î7²ó2»àËþÎÝ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ2ÈÖ¼ê¤Î×¢ÃÓ¹¯»ÖÏº¤¬Åê¤¸¤¿134¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òµÕÊý¸þ¤Ø±¿¤ó¤À¡£ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤È¿¤Ó¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿ÂçË¤¤Ï¡Öº£Æü¤Î°ìÂÇ¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤ÏÄÌ»»8ËÜÌÜ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤é¤ËÊÂ¤ó¤À¡£»³Àî¤Ï¡ÖËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌ¯Ì£¤ò¸ì¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢4ÈÖ¤«¤é¤Îà¹ß³Êá¤ä2·³ºÆÄ´À°¤â·Ð¸³¡£¤½¤ì¤Ç¤â7·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤«¤é4ÈÖ¤ËºÆ¤ÓºÂ¤êÂ³¤±¡¢°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨2³ä6Ê¬5ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡£¡ÖÆÀÅÀ·÷¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¬º£Ç¯¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹¶¤á¤Ê¤¤¤ÈÆ»¤ÏÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤Ï½éµå¡£ËþÎÝ¤Ç¶áÆ£·ò²ð¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¶õµ¤¤ò¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áºÆ¤Ó¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö4¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï7·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é13Ï¢¾¡¤Î¿·µÏ¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î13Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æî³¤»þÂå¤ÎÂçºåµå¾ì¤Ç¼ùÎ©¤·¤¿1965Ç¯°ÊÍè60Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊÂ³¤¯¤Î¤¬¡ËÍ¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ê¤Î¤ÇÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¼çË¤¤¬Âë¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë