¡ÚÇÌ¡²è¡Û¡Ö1²óµÛ¤Ã¤¿¤é¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡×¥ä¥Ð¥¤Ìô¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤«!?Èè¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬µÛ¤¦¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Ï¢Æü¡¢½ªÅÅ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¿´¿È¶¦¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤¿¤Ê¤ê¤Î¼ã¼Ô¤¬¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤À¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥â¥Î¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ÉµÛ¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ýÁá¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¼ã¼Ô¡£²¿¤À¤«ÈÈºá¤Î½¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡©ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â´ß¤«¤â(@kamotakagishi)¤µ¤ó¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥Æ¥£¡¼¥¯¡×(KADOKAWA)¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖËâ²¦Æ»¡×(Á´3´¬È¯´©)¤ä¡¢¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×(KADOKAWA)¤Ç¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ¡Ö°ÌòÎá¾î¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×(Á´1´¬È¯´©)¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤òÃ´Åö¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ë¡£¹â´ß¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
º£Æü¤â½ªÅÅ¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¼ã¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ÉµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ä¡ª¡Ö¥ä¥Ð¥¤Ìô¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤«¡©¡×¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¤¤¤ä²¶¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÃÇ¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼Ô¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö1²óµÛ¤Ã¤¿¤é¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤È¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿!!¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢Ç¡ªÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµÛ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤ËµÛ¤¦¤â¤Î¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¼ã¼Ô¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤À¤½¤¦¤À¡£Ç¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡È¤Ë¤ã¤ó¤³¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡É¤Ç¡¢¡ÖÇ¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬ÇÉÀ¸¤·¤Æ¤³¤ÎÌ¡²è¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èºî¼Ô¤Î¹â´ß¤«¤â¤µ¤ó¡£¹â´ß¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»¤ß¤ÇÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºîÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¾ÍèÇ¤ò»ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÌ¡²èºî¶È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¡È¤ªÇÍÍ¡É¤òÍÜ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ç¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¹â´ß¤«¤â(@kamotakagishi)
