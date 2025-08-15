漫画家・うすた京介さんの歴代作品の原画100点以上が展示されている期間限定の展覧会『祭りだワッショイ！うすた京介ワールド展 〜すごいよ!!マサルさん30周年・ピューと吹く！ジャガー25周年記念〜』が、東京・池袋で開催されています（2025年8月31日まで）。作品の世界観を体験できる展示を楽しむ来場者を取材しました。

■歴代作品100点以上の原画が展示

展覧会は、うすたさんの代表作『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』連載30周年、さらに『ピューと吹く！ジャガー』連載25周年を記念して開催。歴代作品の原画以外にも人気キャラクターの等身大立像や作品の名シーンを再現したフォトスポットも設置されています。

うすたさんの作品のファンだという親子は、「ママにすすめられて読んだら、めちゃくちゃ好きになって。すごいオタクになっちゃった」と親子のコミュニケーションのひとつになっていることを明かしてくれました。

■『ピューと吹く！ジャガー』の名シーンフォトスポットが注目

特に会場の中で盛り上がりをみせていたのが、『ピューと吹く！ジャガー』で、主人公がラーメンを相手の頭にぶっかける名シーンを再現したフォトスポットです。多くの人がこだわりの撮影をする中で、この日のために作ったという手作りの笛を持参して撮影する人もいました。うすたさんの作品が、どのような存在か聞いてみると「これらの作品ないと会話成立していない。自然とオクレ兄さんとか言っちゃう。そういう感じで染みついている」と思いを語りました。

さらに、学生時代からうすたさんの作品が好きだという来場者は「青春時代をずっと過ごしてきた感じ。話しているときも高校生のときに戻ってる感じでしゃべる。自分の人生の思い出の一部です」と作品の影響力を明かしました。