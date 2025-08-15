元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が15日、自身のインスタグラムを更新、久々の“アイドル姿”を披露し反響が寄せられている。

13日に発売されたAKB48のシングル「Oh my pumpkin！」の選抜メンバーに、同じく卒業生の前田敦子、高橋みなみ、指原莉乃とともに加わった小嶋。同日にはAKB48劇場から生配信されたイベントに参加し、同曲をパフォーマンスした。

小嶋は「AKB48 20周年を記念したシングルにOGとして参加させていただいています リリース日は新劇場にも立たせていただきました！」と報告し、ミニスカート＆オフショルダーの衣装姿のショットを投稿。

「久しぶりにメンバーと同じステージに立ち、客席を見るとあの頃の景色が思い浮かびました リハーサルやレコーディング、撮影…久しぶりなことがたくさんあって刺激的な毎日！Mステにも出演するみたい」と続け、前田と高橋との3ショットや選抜メンバーの動画も公開。「AKB48のみんなが可愛くて、毎回会うのも楽しみです」とつづった。

この投稿に高橋が「かわいいかわいいかわいい」とコメントしたほか、フォロワーからも「かわいい」の声が続々。「アイドルこじはる見れてうれしい めちゃくちゃ可愛すぎる」「久々のアイドルほんとにほんとに可愛い嬉しい」「20周年新曲めっちゃ好き！」などの反応も届いた。