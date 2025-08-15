「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）

序盤に大山の７号２ラン、近本の２点適時打で４点のリードを奪った阪神にとっては、まさかの逆転負けとなった。

まずは５回まで１安打無失点だった伊藤将が六回に突如として崩れ、２死一、三塁から代打・坂本に１点差に迫られる３ランを浴びた。球数はまだ８５球だったが、２番手に及川を投入。左腕は泉口に安打を許したが、続くキャベッジを見逃し三振に仕留めて仕事を果たした。

打線は１点差に迫られた直後に森下が右中間を破る適時三塁打を放ち、リードを２点に広げた。残り３イニング。ここで藤川監督は湯浅、石井、岩崎という選択には出ず、５番・甲斐、６番・船迫（投手で代打濃厚）、７番・リチャードという打順で、過去４戦無失点で巨人戦初登板となるハートウィグを起用した。

だが、助っ人右腕は甲斐に四球を与えると、続く代打・中山に右越えに同点２ラン。自身が得意とするスイーパーを完璧に捉えられた。

藤川監督はハートウィグを七回に投入したことに関して「期待というか、打線の並びを見てですけど、また形をしっかりと、チームとしての形ですね」と話した。

来日初失点となった右腕は「打たれたホームランよりも、その前の四球が反省点。自分自身にイライラするよ。前を向いて次に備えたい」と悔しさをにじませた。

２位の巨人に負け、ゲーム差は１１に縮まり、優勝マジックは２６のまま。それでも残り３６試合で阪神優位は変わりないが、４点差をひっくり返され、３連戦初戦を落とすという痛みは残った。