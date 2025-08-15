Image: AST SpaceMobile

「圏外」って言葉も、近いうちに使われなくなるかもね。

米テキサス州の新興企業「ASTスペースモバイル」は、2026年までに45〜60基の衛星を打ち上げる計画を発表しました。スペースXの衛星「スターリンク」に匹敵する宇宙ベースのブロードバンドネットワークを構築しようとしています。

スターリンクに挑む衛星計画

CNBCによると、ASTスペースモバイルは第2四半期の決算で、15億ドル（約2200億円）の資金を新たな衛星配備に充てられることを明らかになりました。これを受け、株価は翌日に10%以上上昇してます。

ASTスペースモバイルは、2022年9月に最初の衛星「ブルーウォーカー3」を打ち上げ、携帯電話から直接アクセス可能な宇宙ベースの携帯ブロードバンドネットワークを構築するという長期計画の試験を開始しました。1年後、同社はこの試作衛星を用い、宇宙から地上の通常の「Samsung Galaxy S22」への世界初の5G音声通話を実施。

それ以来、ASTは「ブルーバード」と名付けられた5基の衛星を打ち上げ、さらに243基の衛星を軌道上に送る計画を進めています。

ASTスペースモバイルの創業者・CEOのAbel Avellan氏は、

「私たちは2025年と2026年の間、平均して1〜2カ月ごとに軌道打ち上げを予定しています」

とリリースにてコメント。軌道上の携帯電話基地局を増強するため、ASTは2026年3月末までにさらに4回の打ち上げを目指しています。

競争が激化する「低軌道人工衛星」

こうした急速なペースの加速により、ASTは業界トップのスペースXに迫りつつあります。両社は低軌道（LEO）を巨大な衛星群で埋め尽くす権利をめぐって言い争いを続けています。先月、スペースXは米連邦通信委員会（FCC）に書簡を送り、ASTスペースモバイルが低軌道の持続可能性に脅威を与えていると懸念を露にしました。

実際のところ、ブルーウォーカー3は非常に巨大で、展開後はテニスコート並みの大きさ（約64.4平方m）を持つアレイを広げていました。しかし、スペースXの衛星「スターリンク」も宇宙の天文観測を妨げるのは間違いありません。

事態はここからさらに悪化する可能性が高く、スペースXはスターリンクを数千基規模で追加配備する計画を立てており、ASTの第2世代ブルーバード衛星は初期モデルの3倍の大きさになる予定です。また、Amazonの「プロジェクト・カイパー」のように、この市場への参入を狙う企業も存在しており、同プロジェクトはすでに100基以上の衛星を軌道上に投入しています。空はますます衛星で埋め尽くされ、低軌道におけるスターリンクの独占的支配は終わりを迎えることになるでしょう。