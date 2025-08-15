「DOPE」陣内（中村倫也）の妻殺害された残酷な真相判明 予想外の展開に「衝撃の連続」「謎が深まる」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第7話が、15日に放送された。事件の真相に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
妻の陣内香織（入山法子）を殺害した真犯人が元同期である戸倉俊二（小池徹平）だと判明し、戸倉の前に姿を現した陣内（中村倫也）。異能力で陣内が戸倉を殺害しようとする未来が見えた才木は、陣内の元へ向かい、復讐心を燃やす陣内に対して、必死に説得を試みる。才木の思いを受け、復讐を止めた陣内だったが、ふと何者かが憑依したように戸倉を銃殺。陣内も「俺がやったのか？」と事態を把握できていない様子だった。
その後、才木は特捜課に戻り、課長の葛城康介（三浦誠己）に陣内の当時の様子を打ち明ける。最初は信じなかった葛城だったが、陣内のように何者かが憑依したような動きを見せる。そこに犯罪シンジゲート・白鴉の謎の男・ジウ（井浦新）が登場。2人に乗り移ったのはジウだと思われ、今度は大勢の人が死ぬことを予告し、才木が止めるというゲームを提案して、姿を消した。そして、ジウは監禁されていた陣内の脱走を手助けした。
これらの展開に、視聴者からは「衝撃の連続」「ジウは何がしたいんだ」「謎が深まる」「陣内はジウに操られてるの知ってるのかな」「ジウが戸倉殺したんだよね」と混乱の声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」
◆「DOPE」陣内（中村倫也）の妻殺害の真相
