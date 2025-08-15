ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¾·Ã×¥×¥ì¥¼¥ó¤ò2ÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï1¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤·¤«¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê47¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¾·Ã×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÀî¤Ï13Ç¯¤Î¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡ËÁí²ñ¤ÇÆüËÜ¾·Ã×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤òÃ´Åö¡£¸ÞÎØ¾·Ã×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î»ý¤Ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¡Ö¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼ÉÕ¤¤ÇÉ½¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£ÂìÀî¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤À¤±¤ÉËèÆüÉ¬»à¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤â¼Â¤Ï2²ó¡¢¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤·¤«¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Âç½°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Þ¤¿°ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤¹¡Ë°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥«¥á¥é¤À¤È¡£¥«¥á¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤êÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é2²óÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¯¤¤ÀâÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤ÏÂç»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¡È¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢½÷À¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤È¡£¡ÈÃËÀ¤¬ÆüËÜ¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¡¢½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£