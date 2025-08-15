µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀéÎ¾Ìò¼Ô¤À¡ªÂåÂÇ¤Çµ¯»à²óÀ¸3¥é¥ó¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼ÄÉÅé»î¹ç¤â¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÂåÂÇ¤Ç¤Î3¹æ3¥é¥ó¤ò´Þ¤à2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£0¡½4¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ø¤È¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡0¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤À¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦²£Àî¤ÎÂåÂÇ¤ËÅÐ¾ì¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦°ËÆ£¾¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ë³Î¿®Êâ¤¤·¤ÆËÊ¤¨¤¿ºäËÜ¡£¡Öº£Æü¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Ã¤¿¤·¡£·ë²ÌÅª¤ËÀ¨¤¯¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡0¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ËºäËÜ¤ÎÂåÂÇ3¥é¥ó¤Ç3¡½4¤È1ÅÀº¹¡£3¡½5¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤ËÃæ»³¤ÎÂåÂÇ3¹æ2¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢8²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î·è¾¡µ¾Èô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÀéÎ¾Ìò¼Ô¡¦ºäËÜ¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ç°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÈ×¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¤Ç¤¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¤¢¤¹16Æü¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÀï¡£¡Ö¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀï´èÄ¥¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºäËÜ¤Ï¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç»Ë¾å48¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ö¤¢¤È2¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢8²ó¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÄÌ»»673ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¡ÊÎ®¤ì¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£