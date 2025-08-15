「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025」で優勝したお笑いコンビ「ツートライブ」が15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。周平魂が明かした日々のルーティーンにスタジオが驚く場面があった。

周平魂は「サザエさんを見られないのがストレスで…」と切り出し、国民的人気アニメ「サザエさん」について「僕、子供の時から毎週録画してそれを2、3回見返すのがルーティーンなんです」と告白。スタジオは驚きに包まれた。

番組MCの「千鳥」大悟が「ワシも子供の時は見ていたけど、そこまで何がいいの？」と聞くと、「角度を変えてきたりする。サザエさんって角度を変えないノスタルジックな当たり前をやってくれるのもいいんですけど、ずっと見ていると神回があるんです」と強調。

周平魂が挙げるサザエさんの神回は2016年放送の「ダンディ波平」で「波平さんがダンディって周りに言われて凄い興奮して。ダンディという言葉がサザエさんで出てくることあんまりないですか。いろいろ考えてたら何回見ても面白い」と熱弁をふるっていた。