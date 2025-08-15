「夏のボトムス迷子」な40・50代へ！【ハニーズ】楽ちんオシャレ♡「ひんやりパンツ」

汗ばむ季節のおしゃれには、接触冷感素材のアイテムが頼りになります。今回紹介するのは、暑さが気になる日でも快適にはけそうな「ひんやりパンツ」。40・50代の装いに馴染む、上品なデザインを【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からセレクトしました。夏のボトムス選びに迷っている人は、ぜひ参考にしてみて。

フェミニン派にもぴったりなガウチョパンツ

【ハニーズ】「カット素材ガウチョパンツ」\1,980（税込・セール価格）

風通しが良さそうなガウチョパンツ。カットソー素材にウエストゴムで、ストレスフリーに過ごせそうです。広がるシルエットはスカートのような雰囲気で、上品コーデを狙いたいフェミニン派さんにもおすすめ。接触冷感・吸水速乾・UVカットと機能性も優秀で、暑い季節の頼れる味方になってくれそうです。

きちんと感も忘れたくないならこの1本！

【GLACIER lusso】「イージーテーパードパンツ」\2,980（税込・セール価格）

「ひんやり楽らく」と公式サイトにて紹介されている、接触冷感機能付きのテーパードパンツ。脚のラインが目立ちにくい、細すぎず太すぎずの絶妙なシルエットもポイントです。センタープレスが程よいきちんと感を加え、通勤にも頼れる存在に。ウエストゴム仕様で、着脱も楽ちんそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M