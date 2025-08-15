フリーアナウンサー滝川クリステル（47）が、15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演し、21年東京五輪の招致に成功したプレゼン秘話を語った。

滝川は13年の国際オリンピック委員会（IOC）総会で日本招致のプレゼンを担当。五輪招致に大きく貢献した。日本人の持つホスピタリティーを「お・も・て・な・し」とジェスチャー付きで表したプレゼンは、大きな話題になった。

番組パーソナリティーの松任谷由実とは久々だったようで、「10年ちょいぶり？」と問われ、「もうちょっと（長い）ですよね」と答えた。

ユーミンが「“おもてなし”が凄かった」と振り返ると、滝川は「12年たちました。それよりも前ですか…？」と記憶をたどりながら応じた。総会はアルゼンチンで開催されており、「日本であんなふうに放送されているとは思ってもみなかった」と明かした。

ユーミンからは「放送されると思わなかったから、流行語大賞にもなったネタを出したの？」と、ジョークをまじえて問われた。すると滝川は「あれは、“おもてなし”しか日本の良さを伝えることはないと思って、それをより分かりやすく伝えるには、ジェスチャーを付けようというのが、当時のプレゼンの先生と相談して」と説明した。

日本のプレゼンのために、プロフェッショナルの英国人が2人、付いてくれたという。「日本人はそういうプレゼンが得意ではない方なので、イギリス人の先生が2人いらっしゃって。彼らはオリンピック招致の時の専門で、4年に一度付くんですよ、いろんなチームに。そういう人がいらっしゃって」。プレゼンはその成果だったといい、「練習してやっとできているので、そうじゃないと全然ダメですよ」と謙遜気味に答えた。

とにかく心掛けたのは、「笑顔で明るく」だったという。「（プレゼンターに）女性が少なかったので、女性として明るくというのは大事にしましたね」と打ち明けていた。