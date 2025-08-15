前日14日ににZepp DiverCity （TOKYO）で開催した「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」東京公演をもって芸能界を引退した、元モーニング娘。の道重さゆみさん（36）が、一夜明けた15日、インスタグラムを更新。「みんな、ごめんね そして、ありがとう 永遠に、、大好きです」とファンにメッセージを送った。

道重さんは「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！ すっごく、楽しかった！！！！」と公演の感想をつづり、自身が歌い、ステージで飛んだ姿など20枚の写真を公開。「ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたかった」とファンへ惜別の思いを吐露した。

コメント欄には「ごめんねなんて言わないで！！！！！！これまでどれだけ幸せにしてもらってきたと思ってるんだ」「14日以降にさゆみんからの発信を受け取れると思わなかったから、おっきなサプライズうれしい、、愛しかないよ ありがとうさゆみん だいすきです。最幸で最強で天才なライブでした」「永遠に、さゆみんが好きだよ」などと、ファンからの感謝の声が相次いだ。

自身のカラー・ピンクに染まった客席を写した写真も投稿し「私から見るピンクの景色、すごく、すごく綺麗だったよ」と感謝。「最幸」の文字が背に描かれた衣装を背にした自身を撮った写真も投稿し「1人1人の笑顔も真剣な顔も泣き顔も全てが愛おしくて、愛おしくて、大好きだった」と抑えきれないファンへの思いを熱くつづった。

道重さんの引退は今年1月19日に所属事務所ジェイピィールームの公式サイトで発表された。「いつも道重さゆみを応援いただきありがとうございます。道重さゆみですが、今年の夏に開催予定のコンサートツアーをもって芸能活動を終了することとなりました」と発表。「一昨年末の『強迫性障害』との診断以降、仕事内容を制限しつつ可能な範囲で活動を続けて参りましたが、本人とも相談を重ね今回の結論に至りました」と説明。

道重さんも「一昨年末に『強迫性障害』と診断されて、正直ほっとした部分もありました。そして、一部の活動を制限しながら活動させていただいていました。ですが、その制限している仕事をいつまでも再開する事ができない今の自分へのもどかしさもある中、今まで出来てた仕事の中に、もうできないかもしれないと思う事も増えてきました」と振り返り、「そんな中で活動を続けていくのは、難しい、限界だな、と感じるようになり、会社にもその都度、相談させていただいていました。そして、今回、この決断をさせていただきました」などと経緯を明かしていた。