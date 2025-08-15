元TBSアナウンサー、動画コンテンツのプロデューサーを務める国山ハセン氏（34）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、米国での就労ビザが取れたことを明かした。

ハセン氏は「アメリカ大使館での面接を終えて 先週アメリカ大使館での面接を終えて、本日無事手元にビザ付きパスポートが届きました。感慨深いです、ちゃんとFOX UNION Inc.って書いてある」と喜びの報告。

ハセン氏は22年末にTBSを退社。また、今年の2月には4月から米国に拠点を移して活動することを発表していた。だが、今年の3月には「でもビザとかもこれから申請して向こうに住めるかどうかも決まってくるんで、ちょっと焦ってます」と話していた。

また「面接自体は学生ビザや駐在員ビザを取得された方は経験あるかもですが、現地で何をするかなど比較的シンプルな質問を英語でされて、堂々と英語で答えたらあっという間に終わりました。という事で3年間という期間、就労ビザとして現地で活動出来ることになりました。まずはYouTubeでロサンゼルス中心に様々な情報を発信していければと思います、素直に感じた事など気軽にライフスタイル的な情報も含めて。もしこんな事知りたいなどあれば教えて下さい」とつづった。

今後は「ということで来週弾丸でロサンゼルスにいこうと思います、3泊5日くらい。ここまでどう準備して、どのくらいの費用がかかったかなど生配信でもやってみようかと考えてます。家賃や生活費もお伝えします。笑 気負いせず楽しんでやっていこうと思います、お楽しみにっ！！」と呼び掛けた。