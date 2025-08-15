黒竜江省、グリーン電力を「千里の彼方」へ送電―中国

2024年に黒竜江省が省外へ送電した電力量は186億キロワット時（kWh）で、前年同期比19．2％増加し、そのうち再生可能エネルギーによる送電量は初めて100億kWhを突破したことがこのほど、国家電網黒竜江省電力有限公司への取材で分かった。新華社が伝えた。

今年、黒竜江省で初めて実施されたグリーン電力の外部取引により、夜間に余剰となる純粋な再生可能エネルギーの電力が送電線を通じて山や海を越え、北京、天津、上海などへ安定的に供給されている。

再生可能エネルギーの急速な発展は、自然資源の恵みだけでなく、新型電力システムの整備加速にも支えられている。

最近、黒竜江省肇州県を訪れたところ、一方では電力作業員が国家太陽光発電・エネルギー貯蔵実証実験プラットフォーム（大慶拠点）500kV送変電プロジェクトに関連する作業を行い、もう一方では安全監視員が常に導線の状態を確認し、作業の安全と秩序を確保していた。



このプロジェクトは25年末までに完成・稼働開始する予定で、地域の再生可能エネルギー集約能力を200万kW向上させることができる。

「第14次五カ年計画」（2021−25年）期間中、黒竜江省の再生可能エネルギー設備容量は020年の1153万kWから25年5月末の2850万kWへと増加し、累計で1697万kW増加した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）