¡ÖÀÇ¶â¤ä¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¸·¤·¤¤¡×²£ÉÍºß½»¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý430Ëü±ß¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê1¥«·î¤Î¼ý»ÙÆâÌõ
Êª²Á¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤êÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
All AboutÊÔ½¸Éô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖËè·î¤Î»Ù½Ð³Û¡¦ÆâÌõ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¼ý»Ù¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ý»Ù¾õ¶·¡¦ÆâÌõ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¶¡¤¬2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²À¤ÂÓ¤Ç¡¢É×¤ÎÇ¯¼ý400Ëü±ß¡¢ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤¬30Ëü±ß¡£¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼ýÆþ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡£Ãù¶â¤·¤¿¤¤¡£Ç¯Ê§¤¤¤ÎÀÇ¶â¤ä¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¸·¤·¤¤¡£»Ò¶¡Ã£¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Èº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢39ºÐÃËÀ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç
Ç¯¼ý¡§É×400Ëü±ß¡¢ºÊ30Ëü±ß
½»Âð¥í¡¼¥ó¡§8Ëü3000±ß
´Ö¼è¤ê¡§4LDK¡Ê°ì¸®²È¡Ë
¿©Èñ¡§3Ëü±ß
¸òºÝÈñ¡§1Ëü±ß
ÅÅµ¤Âå¡§Ê¿¶Ñ7000±ß¡¢²Æ¡¦Åß¤Ï1Ëü±ß
¥¬¥¹Âå¡§6000±ß
¿åÆ»Âå¡Ê2¥«·î¤Ç¤ÎÀÁµá³Û¡Ë¡§6000±ß
ÄÌ¿®Èñ¡§4Âæ¤Ç1Ëü3000±ß
¼Ö¡§¥¬¥½¥ê¥óÂå1Ëü8000±ß
ÃùÃß¤Ë²ó¤¹¶â³Û¡§1Ëü±ß
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¡¢Éû¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ºßÂð¤Ç¤Ç¤¤ëÉû¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÍèÀ§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
À¸³è¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÀáÌó½Ñ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÀáÅÅ¡¢Àá¿å¡£¥¹¥Þ¥Û¤äÊÝ¸±¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Î¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
