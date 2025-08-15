¥¨¥ë¥Õ¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¢NMB48¤é¤¬Âçºå¥°¥ë¥áEXPO¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡²ñ¾ìÆâ¸ÂÄê´ë²è¤â
¡¡Âçºå»Ô¤ÎÂçºå¾ë¸ø±à¡ÊÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025¡¡supported¡¡by¡¡SUNTORY¡×¤Î¡Öº×¥¨¥ê¥¢¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤¹16Æü¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤é¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÍè¾ì¤·²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¿©¥ì¥Ý¡¢²ñ¾ìÆâ¸ÂÄê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÄø¤È½Ð±é¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
8·î16¡ÊÅÚ¡Ë
13:45¡Á14:15¡¡
½Ð±é:¿åÅÄ¿®Æó¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í
8·î17¡ÊÆü¡Ë
13:45¡Á14:15
½Ð±é:NMB48¡ÊÀÄ¸¶Í¥²Ö¡¦Ë§²ìÎé¡¦Ê¿»³¿¿°á¡Ë
8·î18¡Ê·î¡Ë
15:00¡Á15:30¡¢17:45¡Á18:15
½Ð±é:¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹
8·î19¡Ê²Ð¡Ë
19:45¡Á20:15
½Ð±é:Îã¤¨¤Ð±ê
8·î20¡Ê¿å¡Ë
17:30¡Á18:00
½Ð±é:¥è¥Í¥À¡¡2000