¡¡Âçºå»Ô¤ÎÂçºå¾ë¸ø±à¡ÊÂÀÍÛ¤Î¹­¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025¡¡supported¡¡by¡¡SUNTORY¡×¤Î¡Öº×¥¨¥ê¥¢¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤¹16Æü¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤é¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÍè¾ì¤·²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¿©¥ì¥Ý¡¢²ñ¾ìÆâ¸ÂÄê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÄø¤È½Ð±é¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

8·î16¡ÊÅÚ¡Ë

13:45¡Á14:15¡¡

½Ð±é:¿åÅÄ¿®Æó¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í

8·î17¡ÊÆü¡Ë

13:45¡Á14:15

½Ð±é:NMB48¡ÊÀÄ¸¶Í¥²Ö¡¦Ë§²ìÎé¡¦Ê¿»³¿¿°á¡Ë

8·î18¡Ê·î¡Ë

15:00¡Á15:30¡¢17:45¡Á18:15

½Ð±é:¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹

8·î19¡Ê²Ð¡Ë

19:45¡Á20:15

½Ð±é:Îã¤¨¤Ð±ê

8·î20¡Ê¿å¡Ë

17:30¡Á18:00

½Ð±é:¥è¥Í¥À¡¡2000