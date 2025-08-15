ドル安が優勢 ドル円は一時１４６円台に下落＝ＮＹ為替序盤 ドル安が優勢 ドル円は一時１４６円台に下落＝ＮＹ為替序盤

きょうの為替市場、ドル安が優勢となっておりドル円は一時１４６円台に値を落としている。先ほど発表の米小売売上高が米個人消費の底堅さが継続していることを示したことで、為替市場はドル高の反応も見られていたが、一時的な動きに留まっている。



円高の動きもドル円を圧迫。東京時間に発表になっていた日本の４－６月期ＧＤＰ速報値が予想外に強い内容だったことから、日銀の利上げ期待を高めているようだ。短期金融市場ではいまのところ年内の利下げの確率を６７％まで上昇させている。



本日はアラスカで現地時間の昼（日本時間１６日未明）から米ロ首脳会談が控えており、その内容待ちの雰囲気も出ている。何らかの結果が出るのは市場は終わった後とも思われ、本日の相場に関しては影響は限定的とも見られている。



また、ウクライナ紛争の即時停戦への期待は低いと見られおり、トランプ大統領も次の２回目の会談が重要との認識を示していた。トランプ大統領の発言次第のところもあるが、今回は無難な通過となるのかもしれない。



今週のインフレ指標を経て、過度な利下げ期待は後退している。短期金融市場では、完全に織り込んでいた９月の利下げ期待が９０％程度の確率まで低下。それでも利下げをほぼ確実視しているとも言えるが、少なくとも一部で出ている０．５０％の大幅利下げは無さそうだ。



ＦＲＢも判断か悩ましい状況に追い込まれているが、その点については来週のワイオミング州ジャクソンホールで行われるＦＲＢの年次総会待ちといたところかもしれない。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



