SKY-HI「THE LAST PIECE」5次審査は“脱落者0” 異例の決断下した理由「番組を盛り上げようということよりも」
【モデルプレス＝2025/08/15】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月15日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.08が配信され、5次審査を通過した参加者が発表された。
【写真】BMSG新オーディション5次審査通過者発表
前回に引き続き7人1組で行われる擬似プロ審査の様子が公開された。KANON（カノン）・RYOTO（リョウト）・RAIKI（ライキ）・HAL（ハル）・RUI（ルイ）・REN（レン）・AOI（アオイ）のteam A、TAIKI（タイキ）・KEI（ケイ）・GOICHI（ゴイチ）・TAICHI（タイチ）・YUTA（ユウタ）・ADAM（アダム）・KANTA（カンタ）のteam Bにそれぞれ、このオーディションのために新たに制作されたオリジナル課題曲が与えられ、練習期間もプロ級の5日間という短い中でパフォーマンスを仕上げていった。
パフォーマンス翌日、体育館に集められた14人を前に、SKY-HIは「全体にお話をしていこうかなと思うんですけど…」と前置き、4次審査でTAIKIをMVPに選んだのと同様に、5次審査ではRUIがMVPに。「昨日のを見せられてしまうと本当にどうしようかなってくらい素晴らしかったです。楽曲に入り込んだ時に出す色香の部分、この世に存在する言葉で言い表すのが難しいくらいとんでもなかった」と音楽を愛し愛されていることを体現するパフォーマンスと絶賛した。
SKY-HIは、RUIに対して「次も楽しみにしています」と審査通過を伝えた上で、全体には「皆にも講評をどんどん伝えていきたいんですけど、ちょっと今回特殊なので少しお時間をください。早く結果を教えてくれって思うと思うんですけど、ちょっと大事なことなので1個1個伝えさせてもらえたらと思っています」と呼びかけていた。
前提としてBMSGのオーディションは「サバイバル」ではなく「育成プログラム」であり、審査を通過していく中で参加者に成長してもらうためのものだと説明。今回の2曲は実際デビューするグループに「こういう曲歌えるグループだとかっこいいな」というのを想定して書き下ろし、パフォーマンスの能力が問われるものだったため、SKY-HIはこの審査を通じて「よりシンプルに『デビューグループこういう形だろうなというのが狭まってくるだろうな』『輪郭がよりくっきり見えてくるだろうな』」と予想していたが、むしろ審査を通して「広がる景色がすごく多かった」と様々な可能性を感じた審査だったと本音を明らかにした。
その上で「今こういった形で『脱落者を決めましょう』というのを安易にやるのは、皆のため、BMSGのためとかじゃなくて番組を盛り上げるためみたいになっちゃわないかなとすごく思っている。それは果たして本当に次に生まれるグループに誠実な行動なのだろうか」と疑問を抱いたSKY-HI。「こんなにカメラクルーに入ってもらって良い番組作ろうとやってくださっている中で、こういう言葉を言うのは申し訳なさもあるんだけれども、番組を盛り上げようということよりも次のグループを作ることに対して1番誠実に向き合いたい」と思いを語り「つまり、方針を転換してもう1曲次の審査までもう1回14人で見させてほしい」と脱落者0人で次の審査に進むことを決めた。
次の審査は「疑似プロじゃなくてガチプロ」との予告が。SKY-HIは「もちろん全員しっかり伸ばしていくということは当然なんだけど、改めて『次のグループってこういう形だよね』ってもうちょっと具体的にさせてもらって次の審査をもってして『最終審査に向かうのはこのメンバーです』とより（人数を）絞った形で具体的に皆に提案させてもらいたいなと思っています」と次の審査で最終審査進出者を決定するとも伝えていた。
ADAM（アダム）
AOI（アオイ）
GOICHI（ゴイチ）
HAL（ハル）
KANTA（カンタ）
KANON（カノン）
KEI（ケイ）
RAIKI（ライキ）
REN（レン）
RUI（ルイ）：MVP
RYOTO（リョウト）
TAICHI（タイチ）
TAIKI（タイキ）
YUTA（ユウタ）
BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
