Ãæ¹ñ¤Î¹âµé¼ò¡¦³ýÂæ¼ò¡Ê¤Þ¤ª¤¿¤¤¤·¤å¡Ë¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤È½ãÍø±×¤Î¿­¤ÓÎ¨¤¬2015Ç¯°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¸øÌ³°÷¤Î¡Ö·ðÌóÎá¡×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼òÂ¤Âç¼ê¡Öµ®½£³ýÂæ¼ò¡×¤Îº£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Î·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù9.2%¤Î¿­¤Ó¤È¤Ê¤ê2015Ç¯°ÊÍè¤Î1·åÂæ¡¢½ãÍø±×¤â2015Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤Î¿å½à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö³ýÂæ¼ò¡×¤ÏÀÜÂÔ¤äÂ£Åú¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¸øÌ³°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö·ðÌó¤ÎÅ°Äì¤ÈÏ²Èñ¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤ò²þÀµ¤·¡¢»Å»ö¤Î²ñ¿©¤Ç¹âµéÎÁÍý¤ä¼ò¡¢¤¿¤Ð¤³¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¸øÌ³°÷¤Î¡Ö·ðÌóÎá¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âµé¼ò¤Î¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¿­¤ÓÎ¨¤ÎÆß²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£